За його словами, у наступ найближчий час "не підем, бо нема кому".

Військовий і політичний аналітик, ветеран АТО Євген Дикий прокоменутвав, чи можливий наступ України цього року, зважаючи, зокрема, що Україна почала отримувати допомогу США. В інтерв’ю "Новинарні" він сказав, що у наступ найближчий час "не підем, бо нема кому".

"Так, снаряди їдуть. А те, що в нас на фронті співвідношення по живій силі 1 до 7, 1 до 10, тобто кожен хлопець чи дівчина на нулі має зупинити 7-10 орків? Це нам не вирішить пакет допомоги. В принципі, в будь-якої зброї є одна дуже важлива особливість – вона сама не воює. Будь якою зброєю має хтось воювати. І це відповідь на запитання, чи ми зараз підем в наступ. Не підем, бо нема кому", - зазначив Дикий.

Він зауважив, що "колись було кому наступати, але не було чим, далі був момент – останні півроку - коли не було ні кому, ні чим наступати, а тепер дали чим, але вже нема кому". Військовий занепокоєний тим, що може зя’витись наратив, що "зброя і снаряди їдуть, а, отже, мобілізація вже не потрібна".

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"Це не так працює. Якщо станеться те, чого я боюсь, - ця допомога нас розслабить, то в результаті ми залишимо фронт без моблізації, без людей. Тоді воно буде, що називається, "не в коня корм". Тоді воно піде нам на шкоду. Хоча б тому, якщо фронт надалі буде провалюватись, то раніше ми це все списували на те, що Трамп не дає снярди, а тепер ця відмазка зникає. І ті самі союзники почнуть зовсім по-іншому ставити питання: ви все отримали, а чому у вас далі провал? І це вже буде виключно наша внутрішня проблема", - пояснив Дикий.

Ймовірний наступ України - останні новини

У квітні 2024 року верховний головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі, генерал американської армії Крістофер Каволі сказав, що армія Росії стрімко зростає. За його словами, країна-агресор за останній рік наростила чисельність своїх військ на передовій із 360 000 до 470 000.

Перед тим майор запасу Збройних сил України, військовий аналітик Олексій Гетьман висловив думку, що РФ готується до серйозного наступу. За його словами, росіяни спробують провести ще одну серйозну наступальну операцію наприкінці весни. Він сказав, що РФ готова створити щонайменше дві нові армії.

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