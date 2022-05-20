Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки оприлюднив деталі нового пакету військової допомоги для України.
Про це інформує Радіо Свобода.
Згідно з повідомленням, міністерство ухвалило пакет допомоги на 100 мільйонів доларів.
"Спроможності цього пакету адаптовані, аби забезпечувати критичні потреби України для сьогоднішньої боротьби, коли російські війська продовжують наступ на сході України", – заявляє відомство.
Відтак пакет передбачає надання: 18 155-міліметрових гаубиць, 18 тактичних транспортних засобів для переміщення гаубиць, трьох контрбатарейних станцій AN/TPQ-36, польового обладнання та запчастин.
Як зазначають у Пентагоні, за час роботи адміністрації Байдена, тобто приблизно від початку 2021 року, США надали Україні допомогу на близько 4,6 мільярда доларів, із них на 3,9 мільярда – від початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року.
Як повідомляв УНІАН, Сенат США 19 травня остаточно затвердив пакет надзвичайної військової та гуманітарної допомоги Україні на 40 млрд доларів.