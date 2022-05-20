Загальна військова допомога США Україні у вигляді зброї та спорядження вже склала близько $3,9 млрд від початку повномасштабної війни Росії проти України.

Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки оприлюднив деталі нового пакету військової допомоги для України.

Про це інформує Радіо Свобода.

Згідно з повідомленням, міністерство ухвалило пакет допомоги на 100 мільйонів доларів.

"Спроможності цього пакету адаптовані, аби забезпечувати критичні потреби України для сьогоднішньої боротьби, коли російські війська продовжують наступ на сході України", – заявляє відомство.

Відтак пакет передбачає надання: 18 155-міліметрових гаубиць, 18 тактичних транспортних засобів для переміщення гаубиць, трьох контрбатарейних станцій AN/TPQ-36, польового обладнання та запчастин.

Як зазначають у Пентагоні, за час роботи адміністрації Байдена, тобто приблизно від початку 2021 року, США надали Україні допомогу на близько 4,6 мільярда доларів, із них на 3,9 мільярда – від початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року.

Як повідомляв УНІАН, Сенат США 19 травня остаточно затвердив пакет надзвичайної військової та гуманітарної допомоги Україні на 40 млрд доларів.

Вас також можуть зацікавити новини: