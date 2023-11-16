Подальшу військову підтримку України у короткостроковій та довгостроковій перспективі обговорять керівники оборонних відомств із близько 50 країн.

Чергове засідання Контактної групи з питань оборони України, відомої як "Рамштайн", відбудеться наступного тижня, 22 листопада. Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони Норвегії.

Зазначається, що міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам візьме участь у цьому заході в онлайн-форматі зі столиці Швеції Стокгольма, де він перебуває на зустрічі у форматі країн "Північної групи".

Також, згідно з повідомленням, глава Пентагону Ллойд Остін запросив міністрів оборони і керівників оборонних відомств із близько 50 країн на цю зустріч, щоб обговорити подальшу військову підтримку України у короткостроковій та довгостроковій перспективі.

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Засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн"

США створюють "коаліцію" з розвитку Повітряних сил України у питанні F-16. Про це заявив міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін на брифінгу після засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-16"), яка відбулося у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

"Я з гордістю оголошую, що Сполучені Штати знову активізують зусилля, аби допомогти очолювати коаліцію країн, які працюють з Україною з метою розвитку її Повітряних сил. Сполучені Штати, очолюючи цю "коаліцію спроможностей", тісно здійснюватимуть координацію з Україною та іншими партнерами з увагою на розвитку спроможностей України в керуванні винищувачами F16", - наголосив Остін.

Також УНІАН повідомляв про те, що США анонсували нову зустріч контактної групи з оборони України. Новий "Рамштайн" відбудеться вже всередині листопада. Представниця Пентагону Сабріна Сінгх зазначила, що вони продовжать підтримувати нашу державу в тому, що потрібно в боротьбі проти Росії.

Разом з тим, за словами Сінгх, у самих Сполучених Штатах в менших обсягах надаватимуть допомогу Україні через те, що Конгрес поки не надав додаткових коштів. Наразі у тамтешнього Міноборони залишився лише 1 мільярд доларів на поповнення запасів озброєння. З попереднього фінансування витратили близько 95-ти відсотків.

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