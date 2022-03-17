За останні два тижні з небезпечних зон на Київщині вдалося евакуювати понад 70 тисяч людей.

Начальник Головного управління Національної поліції України в Київській області Андрій Нєбитов наголошує, що російські окупанти обстріляли село Нові Петрівці у Вишгородському районі на Київщині, в Ірпені тривають активні бойові дії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

Говорячи про ситуацію на Киїщині, Нєбитов, зокрема, зазначив, що люди, які опинилися в зонах окупації, в зонах бойових дій, фактично залишалися без світла, газу, їжі та води.

"Більш того, вони потерпали від знущань окупантів. Ми отримували неодноразові факти про те, що людей розстрілюють, є побиття, є мародерства, є пограбування і інші знущання", - наголосив він.

Говорячи про евакуацію громадян, Нєбитов зазначив, що за останні два тижні із небезпечних зон вдалося вивезти понад 70 тис. людей.

При цьому, у Вишгородському районі під час евакуації громадян загинув поліцейський.

Нєбитов підкреслив: "На Київщині не зупиняються і обстріли. Тільки вчора було вперше обстріляне село Нові Петрівці - абсолютно мире село, без будь-яких військових об'єктів. Влучили в приватні будинки, в магазин. І в об'єкти соціальної інфраструктури".

Говорячи про ситуацію в Ірпені, Нєбитов повідомив: "Зараз в Ірпені тривають активні бойові дії. Адже супротивник, ворог мав там певні вже оборонні позиції, які відповідним чином зруйновані. Але перебудова своїх військ, створення відповідних ДРГ дозволяють йому діяти підступно по всій території Ірпеня. Тому ми й маємо проблеми розстрілу журналістів, цивільних осіб особами, які раптом з'являються або з лісосмуги, або в інших місцях".

Крім того, він зауважив, що правоохоронці не можуть знайти водія, який у Ірпені перевозив іноземних журналістів, один з яких загинув.

"Автівку ми знайшли, оглянули: жодних речей там вже не залишилось", - зазначив він.

Водночас Нєбитов запевнив, що "переможний" настрій у російських солдатів давно зник. У них закінчуються їжа та вода. "Вони дуже деморалізовані. Просуватися бажання немає. Бо є серйозна збройна відповідь від Збройних сил України", - сказав він.

Війна Росії проти України

24 лютого 2022 року РФ почала війну проти незалежної України й влаштувала в країні справжній терор. Росіяни обстрілюють з важкого озброєння мирні українські міста, вбиваючи цивільне населення, в тому числі дітей і жінок.

Протягом 16 березня були знищені командний пункт та підрозділи забезпечення 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу окупанта.

Окупаційні війська продовжують нести втрати. Мають великі проблеми з комплектуванням бойових підрозділів та підрозділів забезпечення. Особовий склад противника деморалізований, що призвело до збільшення кількості випадків дезертирства та відмов в армії окупанта брати участь у війні на території України.

Підступи до Києва на надійному замку, російські окупаційні війська у столицю не пройдуть, поінформували у Сухопутних військах України. Крім того, бойовий дух українських захисників знаходиться на високому рівні.

Як зазначив радник глави ОП Олексій Арестович, окупанти і далі застосовуватимуть артилерію та ракетні установки проти українців.

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