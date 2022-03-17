Арестович закликав не ігнорувати сирени.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "24 каналу" закликав українців не ігнорувати сирени, оскільки обстріли російськими окупантами триватимуть.

"Обстріли ще будуть - і артилерійські, і ракетні. Вони (снаряди, - ред.) будуть потрапляти в цивільні будинки, тому потрібно не панікувати, а знати, що робити. Якщо повітряна тривога - треба ставитися до неї серйозно", - заявив Арестович.

Нагадаємо, раніше Олексій Арестович заявив, що противник спробує зробити так, щоб люди опинилися в інформаційному вакуумі і панікували. За його словами, окупанти планують здійснити дуже серйозну інформаційну операцію.

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