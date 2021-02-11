Реакція Зеленського пролунала на тлі скандалу зі спробою організації такого обміну Медведчуком.

Президент Володимир Зеленський нагадав, що обмін утримуваними особами на окупованому Донбасі здійснюється без посередництва терористів, а з російською стороною через ОБСЄ.

Про це він зазначив під час прес-конференції після візиту фронту в ефірі Україна 24.

Читайте такожНайбільше жертв серед цивільних на Донбасі сталися через міни - ОБСЄ

Глава держави повідомив, що Україна вже передала Росії списки на обмін.

«Як ми й домовилися на «мінських» зустрічах, ми списки передали, ми чекали на відповідь від російської сторони. Згідно з домовленостями, після узгоджень цих списків іде формат обміну «всіх на всіх». Інших форматів обміну ми не знаємо. Інших форматів обміну ми не визнаємо. І ці всі обміни, які у нас були, ідуть за відповідним форматом», – пояснив Зеленський.

Він уточнив, що усіх людей зі «списків» перевіряють спеціальні служби.

«Будь-які інші формати ми розглядаємо як провокацію», – наголосив Зеленський.

Обмін полоненими на Донбасі: деталі

16 січня низка російських ЗМІ поширила новину, що окупанти на Донбасі готові передати українській стороні деяких утримуваних у місцях позбавлення волі громадян України за посередництва Медведчука.

Кравчук заявив, що розцінює ці заяви керівництва «ЛДНР» як чергову спробу Росії ухилитися від виконання міжнародних домовленостей.

Водночас у МЗС звинуватили РФ у порушенні усталених механізмів звільнення утримуваних осіб на тимчасово окупованих українських територіях.

20 січня уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова заявила, що російські окупанти повинні передати Україні 9 утримуваних осіб.

22 січня Кравчук заявив, що приватна PR-акція Медведчука з перевезення полонених з окупованого Донбасу вже нездійсненна.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН