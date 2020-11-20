За словами Кравчука, бойовики затягують цей процес.

Україна хоче до кінця поточного року повернути 11 полонених, які перебувають на окупованому Донбасі. Їх список вже передали бойовикам, тепер вони мають подати свій.

Про це розповів глава української делегації на мінських переговорах Леонід Кравчук, пише hromadske.

"Ми чекаємо відповідних подань з боку ОРДЛО. Тому що цей обмін — це не просто одностороння дія. Поки що таких зустрічних кроків з боку ОРДЛО ми не бачимо", - пояснив він.

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За словами Кравчука, українська делегація не володіє інформацією про кількість людей на окупованих територіях, які "страждають у різних формах тиску", проте знає, що такі є. Тому хочуть спочатку обміняти тих людей, списки яких підготовлені, а далі діяти за принципом "всіх на всіх" і добиватися, щоб це сталося найближчим часом.

Раніше речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович розповів, що обмін утримуваними особами між Україною і Росією може пройти до кінця поточного року.

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Автор: Юрій Годован