США випробували наземну ракетну систему Harpoon, - Defence Blog

Дослідницькі випробування – це один із етапів ширшого процесу оцінки, який ВМС використовують для перевірки бойової готовності.

Військово-морські сили Сполучених Штатів Америки запустила ракету Harpoon з суші та вразили судно-мішень у прибережних водах під час дводенних випробувань наприкінці липня на морському хребті Пойнт-Мугу, Каліфорнія.

Як повідомляє Defence Blog, Harpoon - це наземна пускова установка, побудована для стрільби протикорабельними ракетами по морських цілях з берега, що дає військовим можливість захищати прибережні райони та стратегічні водні шляхи, не покладаючись виключно на кораблі чи літаки.

"Бездоганне проведення цього випробування є прямим свідченням безпрецедентного досвіду та невпинної відданості, продемонстрованих усією командою. Незважаючи на складні технічні вимоги та стислий графік, злагоджені зусилля команди та проактивне вирішення проблем забезпечили виконання кожного критичного параметра", - сказала капітан Сара Ебботт, керівник програми PMX-201.

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За її словами, це є важливою віхою в місії щодо забезпечення життєво важливого, пріоритетного оборонного потенціалу на місцях.

У виданні підкреслили, що дослідницькі випробування – це один із етапів ширшого процесу оцінки, який ВМС використовують для перевірки бойової готовності, перш ніж система наблизиться до використання флотом, що включає бойові стрільби та відстеження в морі.

Harpoon перебуває на озброєнні ВМС США з кінця 1970-х років і протягом десятиліть була адаптована для запуску з кораблів, літаків та підводних човнів. Система ж берегової оборони Harpoon – це додатковий наземний варіант запуску, побудований на основі тієї ж ракети, а не нова зброя.

Нові технології та випробування озброєння в США – що відомо

Як повідомляв УНІАН, стартап Castelion, заснований колишніми співробітниками SpaceX, вперше показав гіперзвукову ракету Blackbeard.

Головне завдання Blackbeard - знищувати цілі, включно з рухомими та укріпленими, на відстані у сотні кілометрів. Ракета використовуватиме широкий спектр пускових платформ. Раніше Castelion оголосила про отримання контракту від ВМС США на інтеграцію Blackbeard до арсеналу винищувача F/A-18E/F Super Hornet.

Точні характеристики Blackbeard наразі невідомі, однак раніше Castelion натякала, що ракета зможе уражати цілі на відстані трохи менше ніж 500 миль (близько 800 км).

Концепція відрізняється від крилатих ракет із прямоточними повітряно-реактивними двигунами, здатних рухатися на гіперзвукових швидкостях. До таких належала знаменита ракета Boeing X-51, яка використовувала двигун SJY61, розроблений компанією Pratt & Whitney.

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