Підсолоджувач із жувальних гумок пов’язали з вищим ризиком інфаркту та інсульту, - дослідження

У людей із високим рівнем ксиліту в крові вища ймовірність інсульту або інфаркту.

Замінник цукру ксиліт часто додають у жувальну гумку, зубну пасту, йогурт і морозиво як підсолоджувач. Однак, як показують дослідження, ксиліт не такий вже й безпечний для організму.

Як пише The Guardian, найбільше на сьогодні дослідження цього підсолоджувача показало, що у людей із високим вмістом ксиліту в крові вища ймовірність інсульту або інфаркту.

Дослідники проаналізували дані 17 710 осіб і порівняли 25 % учасників із найвищим рівнем ксиліту в крові з 25 % – із найнижчим.

Відео дня

У тих, у кого рівень ксиліту був найвищим, ймовірність смерті, інфаркту або інсульту протягом шести років була на 57% вищою, ніж у тих, у кого він був найнижчим. Навіть через 30 років ймовірність інсульту чи інфаркту залишалася на 18% вищою.

"Штучні підсолоджувачі споживають люди, які вважають їх кориснішими за цукор, а регулюючі органи, як правило, вважають їх безпечними", – сказав автор дослідження Марко Вітковскі з університетської клініки "Шаріте" в Берліні.

Він зазначив, що результати дослідження також підкреслюють, як мало ще відомо про вплив ксиліту на серцево-судинну систему. Він додав, що необхідні додаткові дослідження, не в останню чергу тому, що "кількість ксиліту, що використовується в продуктах, постійно збільшується".

Раніше дослідники перевірили 7 популярних замінників цукру й встановили, що їхнє вживання може призвести до прискореного старіння мозку та погіршення пам’яті.

Вас також можуть зацікавити такі новини: