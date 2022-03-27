Президент додав, що Україна не хоче залишати на своїй території трупи російських солдатів, а хоче передавати їх родичам загиблих.

Україна готова обмінювати російських військовополонених, але схоже, що російську сторону це не дуже цікавить.

Як повідомляється на сайті глави держави, про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю представникам російських ЗМІ.

"Складаються списки. Наші військові, я знаю, складали списки. Всі, хто перебуває у полоні, – ці списки є, дані є. Я не знаю, чи всіх вони цікавлять. Політиків, я думаю, вони не дуже цікавлять. Я просто не впевнений, що російській стороні потрібні ці списки", - сказав він.

Зеленський зазначив, що виступає за те, щоб проводити обміни військовополоненими ще до закінчення війни.

"Не обов'язково діяти за якимись загальноприйнятими канонами: мовляв, дочекаємося кінця війни, чи треба, щоб ще набрати там... Я не розумію, навіщо це. Я вважаю, що є домовленість міняти всіх на всіх, є сьогодні стільки-то – давайте обміняємо на стільки-то. Не мірятися: 10 на 10, 11 на 11", - розповів президент.

Він також зазначив, що Україна не хоче залишати на своїй території трупи російських солдатів, а хоче передавати їх родичам загиблих.

"Вони спочатку відмовлялися, потім якісь мішки нам пропонували... Це все має вигляд... Ви знаєте, навіть коли пес чи кішка помирає, так не вчиняють. Це ж пакети для сміття. Я не розумію, що думають люди, що думають батьки цих дітей", - сказав глава держави.

Зеленський зауважив, що для нього як для президента країни, яка воює, таке ставлення неприйнятне навіть щодо солдатів ворожої держави.

"Це ж не худоба. І чому це все страшно? Тому що якщо таке ставлення до своїх, то яке ж тоді ставлення до всіх інших? А ми точно не свої для влади Росії", - резюмував він.

Нагадаємо, Зеленський не схвалив ідею Польщі завести миротворців в Україну.

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