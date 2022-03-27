Україна готова обмінювати російських військовополонених, але схоже, що російську сторону це не дуже цікавить.
Як повідомляється на сайті глави держави, про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю представникам російських ЗМІ.
"Складаються списки. Наші військові, я знаю, складали списки. Всі, хто перебуває у полоні, – ці списки є, дані є. Я не знаю, чи всіх вони цікавлять. Політиків, я думаю, вони не дуже цікавлять. Я просто не впевнений, що російській стороні потрібні ці списки", - сказав він.
Зеленський зазначив, що виступає за те, щоб проводити обміни військовополоненими ще до закінчення війни.
"Не обов'язково діяти за якимись загальноприйнятими канонами: мовляв, дочекаємося кінця війни, чи треба, щоб ще набрати там... Я не розумію, навіщо це. Я вважаю, що є домовленість міняти всіх на всіх, є сьогодні стільки-то – давайте обміняємо на стільки-то. Не мірятися: 10 на 10, 11 на 11", - розповів президент.
Він також зазначив, що Україна не хоче залишати на своїй території трупи російських солдатів, а хоче передавати їх родичам загиблих.
"Вони спочатку відмовлялися, потім якісь мішки нам пропонували... Це все має вигляд... Ви знаєте, навіть коли пес чи кішка помирає, так не вчиняють. Це ж пакети для сміття. Я не розумію, що думають люди, що думають батьки цих дітей", - сказав глава держави.
Зеленський зауважив, що для нього як для президента країни, яка воює, таке ставлення неприйнятне навіть щодо солдатів ворожої держави.
"Це ж не худоба. І чому це все страшно? Тому що якщо таке ставлення до своїх, то яке ж тоді ставлення до всіх інших? А ми точно не свої для влади Росії", - резюмував він.
Нагадаємо, Зеленський не схвалив ідею Польщі завести миротворців в Україну.