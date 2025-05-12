Кубілюс вважає, що країни ЄС можуть вчитися розвитку оборонної промисловості в України.

Комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс закликав до більшої інтеграції між європейською та українською оборонною промисловістю, повідомляє Reuters.

"Щоб зупинити Путіна, нам потрібно більше виробляти, нам потрібно впроваджувати більше інновацій, і ми повинні робити це разом у Європейському Союзі та з Україною", - сказав він, виступаючи на форумі оборонної промисловості в Брюсселі.

Крім цього Кубілюс зазначив, що вже сьогодні, 12 травня, вперше збереться цільова група ЄС-Україна. За його словами, обговорюватимуть інтеграцію оборонних галузей країн Євросоюзу і Києва, а також сприяння розвитку спільних проектів.

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Комісар ЄС з питань оборони і космосу запевнив, що Європа може вчитися розвитку оборонної промисловості в України. Він підкреслив, що українці досягли значного успіху в галузі безпілотників і штучного інтелекту.

"У майбутньому, коли Європа повинна буде взяти на себе всю відповідальність за оборону європейського континенту, Україна стане найважливішою частиною нової архітектури європейської безпеки", - заявив Кубілюс.

Оборонна промисловість країн Європи може отримати вигоду з торгової війни

Раніше в The New York Times писали, що Європа збільшує локальне виробництво зброї на тлі торгової війни президента США Дональда Трампа. Новий акцент на виробництві зброї свідчить про зміну поколінь у Європі.

Високопоставлений співробітник Leonardo, колишній виконавчий директор консорціуму Eurofighter Джанкарло Меццанатто в розмові з журналістами заявив, що через ставлення Трампа до Європи все більше країн почнуть купувати європейську зброю.

У виданні підкреслили, що вже зараз Польща і Туреччина розглядають можливість укладення багатомільярдних угод на постачання винищувачів Eurofighter Typhoon замість того, щоб розширювати свої парки винищувачів американського виробництва.

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