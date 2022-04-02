З України наразі вже 400 дітей з онкологічними захворюваннями безкоштовно отримують медичну допомогу у країнах ЄС.

В результаті обстрілу Чернігівського онкоцентру два його працівники отримали осколкові поранення.

Про це голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький повідомив у Facebook.

Він зазначив, що на пропагандистських російських каналах продовжують розповідати, що в Україні солдати атакують військові об’єкти.

"Насправді ворог навмисно знищує медичну інфраструктуру: лікарні, пологові будинки, заклади надання спеціалізованої допомоги. Вчора ворог завдав удару по онкодиспансеру міста Чернігів. У приміщенні вибиті стекла, частково пошкоджено дах, стіни, системи постачання води та тепла. Два працівники закладу отримали осколкові поранення. 22 пацієнта перебували у центрі після операції, тому їх не могли евакуювати. На щастя, вони не постраждали", - розповів Радуцький.

За його словами, заклад вважався одним із найкращих в нашій країні - в ньому був встановлений лінійний прискорювач та найсучасніше обладнання для лікування пацієнтів, хворих на рак.

Радуцький зазначив, що сьогодні головне завдання – врятувати людей. "Відправляємо тяжкохворих пацієнтів на лікування до безпечних місць: наразі вже 400 дітей з онкологічними захворюваннями безкоштовно отримують медичну допомогу у країнах ЄС", - додав він.

Радуцький повідомив, що з початку війни зазнав пошкоджень 261 медичний заклад, з яких 13 знищені повністю та відновленню не підлягають.

Вас також можуть зацікавити новини: