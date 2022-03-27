Щоденні бомбардування та обстріли призвели до пошкоджень 733 закладів освіти, 74 з них зруйновано повністю.

Станом на ранок 27 березня 139 дітей загинули та 205 отримали поранення через повномасштабну війну, влаштовану Росією в Україні.

Як повідомляє Офіс генерального прокурора у Telegram-каналі, найбільше постраждало дітей у Київській - 65, Харківській - 45, Донецькій - 53, Чернігівській - 38, Миколаївській - 29, Луганській - 25, Запорізькій - 19, Херсонській - 21, столиці - 16, Житомирській - 15 та Сумській - 14 областях.

"Щоденні бомбардування та обстріли призвели до пошкоджень 733 закладів освіти. 74 з них зруйновано повністю. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та місті Київ", - додали в Офісі генпрокурора.

Зазначається, що ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЮНІСЕФ, війна призвела до евакуації понад чотирьох мільйонів українських дітей.

Окрім того, за даними Держприкордонслужби, російські окупанти викрадають українських дітей і шантажують батьків.

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