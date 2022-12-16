У Кривому Розі рятувальники продовжують пошуки хлопчика, батьки якого загинули.

У Дніпропетровській області внаслідок ракетного удару троє людей загинуло, 16 дістали поранення.

Про це у Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Він зазначив, що сили протиповітряної оборони в небі над Дніпропетровщиною збили 10 ворожих ракет. "... Шістнадцять людей дістали поранення. Троє загинули. Цей злочин, як і сотні інших, скоїла Росія", - зазначив він.

Лукашук уточнив, що у Кривому Розі, внаслідок ракетного удару по житловому будинку загинули троє людей, двоє з них – молоде подружжя.

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"Рятувальники продовжують шукати маленького хлопчика, роботи з розбору завалів тривають. 13 людей, серед яких четверо дітей, дістали поранення. Всі ушпиталені", - повідомив голова облради.

Він додав, що, за попередньою інформацією, в будинок поцілила ракета Х-101.

Крім того, зауважив Лукашук, ракети влучили в об’єкти енергетичної інфраструктури у різних районах Дніпропетровської області. У Нікопольському та Криворізькому троє працівників підстанцій дістали поранення, нині вони в лікарнях.

Дев'ятий масований обстріл України

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці російські окупанти випустили по території України 76 ракет.

Внаслідок обстрілу Дніпропетровська область була повністю знеструмлена.

У Кривому Розі російська ракета влучила в багатоквартирний житловий будинок, також було повністю зруйновано енергетичний об'єкт.

Вдень начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул повідомляв про вісьмох поранених, з них четверо дітей.

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