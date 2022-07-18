Окупанти обстріляли житлові квартали та інфраструктуру.

Внаслідок нічних ворожих обстрілів по Нікополю дістала поранення жінка. Окупанти "гатили" по місту з РСЗВ.

Про це у своєму Telegram-каналі написав голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Російські війська кілька разів за ніч ударили з РСЗВ по Нікополю. Скерували понад 60 снарядів на житлові квартали та міську інфраструктуру. Попередньо, поранена одна людина. Це 75-літня жінка. Вона у лікарні", - повідомив він.

Крім того, додав Резніченко, зруйновані з десяток приватних житлових будинків, пошкоджено водопровід та газопровід на одній з вулиць, зачепило лікарню, промислове та енергетичне підприємства, порт.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що російські окупанти вдалися до чергового нічного обстрілу Миколаєва. Мешканці міста чули понад 10 потужних вибухів.

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