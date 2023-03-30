Внаслідок ракетних ударів у одному з районів Харкова пошкоджено приватний будинок та два цивільних авто.

Російські окупанти обстрілюють Харків та область.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях", - написав він.

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Синєгубов повідомив, що зафіксовано щонайменше 6 "прильотів", попередньо С-300. Обстріли ведуться з боку Бєлгорода.

Вибухи в Харкові підтвердив мер міста Ігор Терехов.

"На даний час зафіксовано шість прильотів по Харкову. Інформація про жертв та постраждалих уточнюється" - написав він.

Внаслідок ракетних ударів у одному з районів Харкова пошкоджено приватний будинок та два цивільних авто, заявив очільник ОВА Олег Синєгубов.

За попередньою інформацією, без постраждалих. Дані уточнюються.

Обстріли України росіянами - деталі

Ввечері у четвер, 30 березня 2023 року, в низці українських областей оголосили повітряну тривогу. Про загрозу атаки дронів попередили в Київській обласній військовій адміністрації. Водночас Харків перебуває під обстрілом.

28 березня ввечері в Україні лунала повітряна тривога через запуск дронів-камікадзе. У Києві уламки одного з ворожих дронів пошкодили нежитлову будівлю.

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