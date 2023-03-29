Одна з українок перебуває у важкому стані.

У Харківській області три жінки потрапили під обстріл російських окупантів, вони госпіталізовані з множинними осколковими пораненнями.

Про це повідомив голова Харківської обласної Військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram. Він підкреслив, що ворог не припиняє терор мирного населення області.

"Сьогодні в селі Подоли Куп'янського району під обстріл окупантів потрапили три цивільних жінки 70, 69 і 68 років. Вони всі госпіталізовані з множинними осколковими пораненнями", - зазначив глава ОВА.

За словами Синєгубова, стан однієї жінки - важкий, інші - в середньому стані.

Нові злочини армії РФ проти українців

Нагадаємо, що армія Російської Федерації щодня шокує українців новими випадками знущань, вбивств та антилюдських вимог щодо нашого мирного населення на тимчасово окупованих територіях.

Сьогодні мер Мелітополя (Запорізька область) Іван Федоров розповів, про новий метод "закошмарювання" українців, який придумали росіяни. Він попередив, що надалі їхні дії здатні призвести до теракту.

Також про тяжкий злочин ворога стало відомо у Херсонській області. Там окупанти вкрали місцеву старосту - до рук росіян потрапила жінка.

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