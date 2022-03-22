Родина дивом евакуювалася на Черкащину, а вчора приїхала в "Охматдит", щоб сину надали медичну допомогу.

Російський окупант безжально вбив батька багатодітної родини в Бучі Київської області на очах у 14-річного сина.

Трагедія сталася 17 березня. Про це повідомили в НДСЛ "Охматдит".

Чоловіка розстріляв загарбник, назважаючи на те, що він попереджав, що у нього немає зброї.

Розстріляний - 47-річний Руслан Нечепуренко. Вони разом з 14-річним сином Юрієм вирушили по ліки та гумдопомогу до центру окупованої Бучі.

"Ми їхали на велосипедах, коли із-за будинку вийшов російський військовий. Ми зупинилися, підняли руки, сказали, що в нас немає зброї. Але солдат почав стріляти по батьку. Він впав. Далі військовий почав стріляти по мені, дві кулі влучили в руку. Я повалився на землю. Солдат ще вистрелив в капюшон, але куля не зачепила голову",— розповідає 14-річний Юра, син загиблого.

Хлопець пролежав на землі, поки окупант пішов, а потім побіг до найближчого притулку, де йому надали першу медичну допомогу.

Два дні родина не могла забрати тіло батька. Коли це вдалося, на руці убитого вже не було білої пов'язки, яка ідентифікує мирних мешканців. Її зняли російські військові. Крім цього, поцупили телефон, гаманець і навіть ключі від дому. Дружина убитого розповідає, що російський нелюд стріляв прицільно: у серце та голову. Родині довелося самотужки ховати батька на подвір'ї свого дому.

Родина дивом евакуювалася на Черкащину, а вчора приїхала в "Охматдит", щоб отримати медичну допомогу сину та офіційно зафіксувати поранення. Хлопчик отримав кульове поранення в руку, передпліччя та палець. Зараз життю дитини нічого не загрожує.

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