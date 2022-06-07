РФ побачила в цивільному київському заводі загрозу та вигадала фейк, зазначили в "Укрзалізниці".

Після ракетного обстрілу російськими окупантами Дарницького вагоноремонтного заводу у Києві, здійсненого 5 червня, декілька цехів заводу не підлягають ремонту.

Про це повідомила "Укрзалізниця".

"4 ракетні удари ворог завдав цими вихідними по Дарницькому вагоноремонтному заводу. 87 років завод ремонтував та виготовляв вантажні вагони, у яких возили виключно цивільну продукцію: вугілля, щебінь, руду тощо. У 2022 році завод планував освоїти виробництво зерновозів, які конче необхідні для перевезення українського врожаю. Натомість Росія побачила в цивільному заводі загрозу та вигадала фейк: там ремонтується військова техніка. Понад півсотні іноземних та українських ЗМІ на власні очі переконалися - жодної військової техніки на заводі не було", - йдеться у повідомленні.

В "Укрзалізниці" нагадали, що завод уже пережив одне відродження: збудоване у 1935 році, ще до Другої світової війни, підприємство зруйнували німецькі загарбники, але вже 1943 року почалось його відновлення.

"Історія повторюється: після ракет, випущених Росією, завод частково зруйновано - декілька цехів уже не підлягають ремонту", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, зранку 5 червня у Києві пролунало кілька вибухів у Дарницькому та Дніпровському районах.

За інформацією Генштабу ЗСУ, близько 6-ї години ранку збройні сили РФ здійснили пуски 5 крилатих авіаційних ракет з акваторії Каспійського моря у напрямку Києва. Одну ракету ППО знищила над Обухівським районом Київської області, решта влучили в об’єкти інфраструктури на півночі столиці.

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