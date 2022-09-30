Наразі відомо про 25 загиблих.

Під час обстрілу обстрілу колони авто з цивільними в Запоріжжі 5-річній дитині осколок потрапив в живіт, 3-річна дитина чудом вижила, але залишилась сиротою.

Про це мер Мелітополя Іван Федоров написав у своєму Telegram-каналі.

Він нагадав, що сьогодні вранці ворог випустив 16 ракет по Запоріжжю, три з яких влучили в колону авто цивільних людей, які стояли в черзі на виїзд з міста.

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Станом на 12:00 25 людей загинуло, 62 поранено. Серед них жінки та діти, в тому числі мелітопольці.

За його інформацією, серед постраждалих також волонтери, які перевозять ліки на ТОТ і евакуюють звідти людей. Федоров підкреслив, що це звичайні люди, які їдуть підтримати родичів і повертаються назад.

"Ворог відразу відзвітував, що поцілив високоточною зброєю в "стратегічний об’єкт". Тож знищення мирних жителів є стратегією Росії? Більше того, окупанти анонсували, що сьогодні в Мелітополі відбудеться "свято" з нагоди "референдуму". Інакше як танцями на крові це назвати не можна", - написав Федоров.

Він додав, що любителі "руського міра" очікували приєднання до Росії, а отримали "ЗНР" - квазіреспубліку, яка не буде визнана ніким.

Обстріл гумколони в Запоріжжі

Як повідомляв УНІАН, зранку сьогодні, 30 вересня, російські військові завдали кілька ракетних ударів по Запоріжжю. Загалом окупанти випустили 16 ракет, чотири з яких влучили в район авторинку та по гуманітарній колоні цивільних, які очікували в черзі на виїзді із міста до тимчасово окупованої території.

Офіс Генерального прокурора повідомив, що розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

У повідомленні прокуратури повідомлялось про 25 загиблих внаслідок обстрілу військовими РФ гуманітарної колони в Запоріжжі.

У Запорізькій області 1 жовтня оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару.

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