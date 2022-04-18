Ворог використав боєприпаси, заборонені міжнародними конвенціями, зазначили в Оперативному командуванні "Південь".

Російські окупаційні війська обстріляли Очаків у Миколаївській області касетними снарядами, які влучили у житлові квартали.

Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування "Південь" у соціальній мережі Facebook.

"На Херсонсько-Миколаївському напрямку ворог не полишає спроб посунути свої позиції до кордонів Херсонщини, а по Миколаївщині - завдавали ракетні удари. Завдяки чіткому реагуванню сил ППО, ракету знищено. По Очакову було відкрито вогонь системами залпового вогню "Ураган" із забороненими міжнародними конвенціями касетними снарядами. Зафіксовано влучання в житлові квартали, жертв серед місцевого населення немає", - йдеться у повідомленні.

Також сказано, що ворог, готуючись до референдуму в Херсоні, підтягує техніку і сили, крім відверто брехливої агітації, планує провокативні обстріли цивільного населення з метою звинувачення Збройних сил України і створення негативного іміджу української влади.

"Вишукуючи різноманітні способи дискредитації, окупанти активізують диверсійну роботу у визволених з-під них місцевостях. Так, нічну спробу прориву диверсійно-розвідувальної групи в тил, нашими підрозділами відбито. Під обстрілом противник відступив", - сказано у повідомленні.

Крім того, корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі продовжує блокувати судноплавство та тиснути загрозами ракетних ударів, що періодично підтверджується сигналами тривоги. "Висадка десанту не виключена, але малоймовірна", - наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, війська РФ вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.

Спочатку супротивник скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирних людей, зокрема, в населених пунктах Миколаївської області. 4 квітня Миколаївщина зазнала ворожого авіаудару, в Очакові палали склади.

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