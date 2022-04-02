Минулої доби російські окупаційні війська 39 разів обстріляли райони Харкова та області.

У Харкові російські окупанти обстріляли із "Градів" Центральний парк культури та відпочинку ім. Горького, поранено чоловіка.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"За минулу добу російські війська нанесли близько 39 ударів із артилерії, мінометів, танків, РСЗВ по районах Салтівки, П’ятихаток, Олексіївки", - зазначив він.

За словами Синєгубова, зранку знову продовжилися обстріли. "Росіяни вже не вперше обстріляли із "Градів" парк імені М. Горького. Це одне із найулюбленіших місць відпочинку харків’ян. На жаль, є один постраждалий, чоловіка госпіталізували та надають медичну допомогу", - розповів голова ОВА.

Він додав, що окупанти протягом доби інтенсивно обстрілювали Дергачі та населені пункти району, наразі там жертв немає.

Водночас на території області ЗСУ продовжують вести активні бої в Ізюмському районі.

"Серед перемог - знищення 2 транспортно-бойових вертольотів Мі-8 РФ. Їх ліквідували розрахунком вітчизняного переносного протитанкового ракетного комплексу "Корсар". Як зазначають самі військові, це перший випадок, коли з ПТРК успішно знищили повітряну ціль", - додав Синєгубов.

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