Вночі ворог завдав ударів по Очакову, одна людина отримала контузію. Про це у своєму Telegram повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
"Вночі, 25 листопада, з 00:08 ворог завдавав ударів з РСЗВ по портовій акваторії та населеному пункту Очаківської громади. Внаслідок чого одна людина отримала контузію. Пошкоджено житлові будинки, серед них – один багатоповерховий", - повідомив він.
Наразі, за його словами, детальна інформація уточнюється.
Ситуація в Очакові
Очіків регулярно обстрілюють російські війська. Так, у вересні внаслідок удару окупантів по Очакову знищено елеватор з тисячами тонн зерна.
За кілька днів російські окупанти знову обстріляли Очаків. В результаті удару зруйновані будинки та дві людини отримали важкі поранення.
У жовтні підрозділ ВМС ЗСУ знищив біля Очакова спостережний пункт окупантів та два ударних дрони "Shahed-136".