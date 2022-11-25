Одна людина отримала контузію, пошкоджено житлові будинки.

Вночі ворог завдав ударів по Очакову, одна людина отримала контузію. Про це у своєму Telegram повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Вночі, 25 листопада, з 00:08 ворог завдавав ударів з РСЗВ по портовій акваторії та населеному пункту Очаківської громади. Внаслідок чого одна людина отримала контузію. Пошкоджено житлові будинки, серед них – один багатоповерховий", - повідомив він.

Наразі, за його словами, детальна інформація уточнюється.

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Ситуація в Очакові

Очіків регулярно обстрілюють російські війська. Так, у вересні внаслідок удару окупантів по Очакову знищено елеватор з тисячами тонн зерна.

За кілька днів російські окупанти знову обстріляли Очаків. В результаті удару зруйновані будинки та дві людини отримали важкі поранення.

У жовтні підрозділ ВМС ЗСУ знищив біля Очакова спостережний пункт окупантів та два ударних дрони "Shahed-136".

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