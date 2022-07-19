Інформація про постраждалих та загиблих уточнюється.

Внаслідок обстрілу російськими окупантами Слов'янська загинуло двоє чоловіків.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що внаслідок обстрілу Слов'янська сталося руйнування конструктивних елементів приватного житлового будинку.

"Наразі завершені аварійно-рятувальні роботи з розбору завалів приватного житлового будинку. На місці події виявлено та вилучено з-під завалів тіла двох чоловіків (анкетні дані встановлюються)", - йдеться у повідомленні.

Крім того, внаслідок обстрілу загорівся легковий автомобіль. Пожежу ліквідовано.

Інформація про постраждалих та загиблих уточнюється.

Як раніше повідомляв УНІАН, російські окупанти вдарили по Слов'янську Донецької області. В результаті обстрілу росіянами пошкоджені приватні будинки, а під завалами залишаються люди.

При цьому він вказав, що є поранені, але поки що без жертв. Влада уточнювала інформацію про наслідки обстрілу

Росіяни не вперше б'ють по Слов'янську з різної зброї. При цьому в місті ще живуть українці, яким не хочуть їхати або їм нікуди їхати.

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