Вадим Лях зазначив, що в результаті атаки є поранені.

Російські окупанти вдарили по Слов'янську Донецької області. В результаті обстрілу росіянами пошкоджені приватні будинки, а під завалами залишаються люди.

Про це розповів мер міста Вадим Лях.

"На жаль, Слов'янськ знову обстріляли. Було чотири вибухи. Пошкоджено приватні будинки. Під завалами залишаються люди", - йдеться в повідомленні.

При цьому він вказав, що є поранені, але поки що без жертв. Зараз влада уточнює інформацію про наслідки обстрілу

Як раніше повідомляв УНІАН, росіяни не вперше б'ють по Слов'янську з різної зброї. При цьому в місті ще живуть українці, яким не хочуть їхати або їм нікуди їхати.

8 липня армія РФ вночі обстріляла Слов'янськ. В результаті прямого попадання російського снаряда в приватний будинок, через що загинула жінка.

15 липня міський голова Слов'янська Вадим Лях повідомив, що місто піддалося черговому обстрілу касетними снарядами з РСЗВ. В результаті нахабної атаки російської армії загинула одна людина.

У зв'язку з цим Лях закликав жителів залишатися в укритті, не виходити на вулицю без нагальної потреби, щоб не піддавати своє здоров'я і життя небезпеці. Також він закликав евакуюватися. Минулого разу людей вивозили до Рівного.

Вас також можуть зацікавити новини: