Внаслідок ворожих обстрілів Сумської області одна людина загинула, ще одна отримала поранення.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у своєму Telegram-каналі.
"Російські війська сьогодні обстріляли Сумщину зі ствольної та реактивної артилерії, з гелікоптерів, випустили понад 150 снарядів та мін, одна людина загинула, ще одна поранена", - написав він
За його даними, постраждали території чотирьох громад – Юнаківської, Білопільської, Краснопільської та Шалигінської.
"Цей день у нас пройшов під постійними обстрілами. Найбільше постраждала Краснопільська громада – сюди було близько сотні прильотів за день. На території сіл громади пошкоджені приватні господарчі споруди, водонапірна башта, ферма. Одна людина загинула, одна – в лікарні", – повідомив Живицький.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники застосували заборонені фосфорні снаряди для обстрілу Сумщини.
Також раніше ворог завдав ударів некерованими ракетами з гелікоптерів по Краснопільскій громаді Сумської області. Російські гелікоптери здійснили шість пусків по українській території.
Нагадаємо, українські прикордонники пояснювали, навіщо війська РФ залишаються біля Сумщини та Чернігівщини.