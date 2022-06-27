Постраждали території чотирьох громад.

Внаслідок ворожих обстрілів Сумської області одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у своєму Telegram-каналі.

"Російські війська сьогодні обстріляли Сумщину зі ствольної та реактивної артилерії, з гелікоптерів, випустили понад 150 снарядів та мін, одна людина загинула, ще одна поранена", - написав він

За його даними, постраждали території чотирьох громад – Юнаківської, Білопільської, Краснопільської та Шалигінської.

"Цей день у нас пройшов під постійними обстрілами. Найбільше постраждала Краснопільська громада – сюди було близько сотні прильотів за день. На території сіл громади пошкоджені приватні господарчі споруди, водонапірна башта, ферма. Одна людина загинула, одна – в лікарні", – повідомив Живицький.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники застосували заборонені фосфорні снаряди для обстрілу Сумщини.

Також раніше ворог завдав ударів некерованими ракетами з гелікоптерів по Краснопільскій громаді Сумської області. Російські гелікоптери здійснили шість пусків по українській території.

Нагадаємо, українські прикордонники пояснювали, навіщо війська РФ залишаються біля Сумщини та Чернігівщини.

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