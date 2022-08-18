Вночі окупанти завдали ракетних ударів по Запоріжжю.
Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у своєму Telegram.
"Сьогодні вночі, близько 03:00, ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю з Василівського району. За попередньою інформацією, окупант застосував ракетні системи залпового вогню. Чотири ракети поцілили в об’єкт інфраструктури в Шевченківському районі", - зазначив він.
За його словами, об’єкт зазнав незначних руйнувань.
Нагадаємо, росіяни рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. Вороги вже не раз обстрілювали Запорізьку область з різного озброєння, були жертви.
Вороги зранку 18 серпня завдали ракетних ударів по Харкову, є одна жертва та 18 поранених.