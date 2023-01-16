Через супротивника постраждали діти у віці дев'ять та 15 років, їх госпіталізували, поділилися в ОП.

Унаслідок ракетного удару російських загарбників по Запоріжжю постраждали п'ятеро людей.

"Приліт" ракети біля п'ятиповерхового будинку, про це повідомили в Офісі президента України Володимира Зеленського. "Окупанти завдали ракетного удару по обласному центру... Від уламків скла постраждали п'ятеро людей, серед них дві дитини, дев'ять і 15 років. Дітей госпіталізували", - зазначили в ОП.

У самому будинку вибиті вікна, опорні конструкції не постраждали.

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Крім того, в Запорізькому районі ракета потрапила на територію підприємства. На місці виникла пожежа. Інформації про постраждалих немає. На місці працюють рятувальники.

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у Telegram написав, що вороги поцілили у житлову забудову в центрі Запоріжжя ракетою С-300, і п’ятиповерховий будинок пошкоджено вибуховою хвилею.

"Також ворог влучив ракетою С-300 на територію одного з підприємств легкої промисловості Кушугумської громади. Виникла пожежа в ангарі, де зберігалася готова до реалізації продукція. На щастя, люди при цьому залишились неушкодженими", - додав чиновник.

Ситуація в Запорізькій області під час війни з РФ

Росіяни вже не раз обстрілювали Запоріжжя та інші населені пункти, є багато руйнувань, жертв та постраждалих.

Як повідомляв УНІАН, вночі 16 січня російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю та передмістю. Місцева влада написала, що є руйнування об'єктів цивільної, житлової та промислової інфраструктури, і кілька людей отримали легкі поранення.

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