У ніч на понеділок, 16 січня, російські загарбницькі війська обстріляли Запоріжжя.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у своєму Telegram-каналі. Вночі окупанти завдали ракетного удару по місту та передмістю.

"Є руйнування об’єктів цивільної, житлової та промислової інфраструктури. Надійшла інформація про кількох легкопоранених. На місці працюють всі відповідні служби", - повідомив він.

Відео дня

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв опублікував фотографію, на якій можна побачити наслідки удару. "В результаті нічної атаки постраждали люди. Є ушкоджені будинки", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Останні російські обстріли

Як повідомляв УНІАН, 15 січня російські війська вкотре обстріляли звільнений Херсон. Під ударом опинився центр реабілітації дітей з інвалідністю та студентський гуртожиток. Повідомлялося про сімох поранених.

14 січня Росія обстріляла Київ. Внаслідок атаки було пошкоджено об'єкти в Дніпровському та Голосіївському районах.

А вдень вони вдарили ракетою Х-22 по девятиповерхівці у Дніпрі. Внаслідок удару загинули 29 людей, 73 - отримали поранення. Доля ще понад 40 невідома. На місці все ще працюють рятувальники.

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