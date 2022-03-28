Енергетики перемикають на резервне живлення об’єкти критичної інфраструктури.

Через бойові дії біля Києва знову пошкоджені дві високовольтні лінії, що живлять частину будинків на правому березі.

Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

"Пошкоджені дві високовольтні лінії, що живлять частину будинків на ж/м Біличі, Борщагівка, Виноградар, Вітряні гори та Пущі-Водиці. Загалом – 82 000 абонентів, які 26 березня вже відключались через обстріли", - йдеться в повідомленні.

Наразі енергетики перемикають на резервне живлення об’єкти критичної інфраструктури. Відновлювати світло енергетики зможуть після отримання дозволу від ЗСУ.

"Для ліквідації аварії будуть задіяні щонайменше 7 бригад енергетиків. Вони робитимуть усе можливе, щоб оперативно повернути світло", - запевнили в КМДА.

Крім цього, на правобережній частині Києва протягом дня можливий понижений тиск води - знеструмлені деякі насосні станції "Київводоканалу".

Як писав УНІАН, столична влада повідомляла, що у місті внаслідок обстрілів окупантів загинули 65 містян, а майже 300 осіб були поранені.

Сьогодні у передмістях Києва тривають бої, але місто продовжує оборонятися.

Вас також можуть зацікавити новини: