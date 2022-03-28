Через бойові дії біля Києва знову пошкоджені дві високовольтні лінії, що живлять частину будинків на правому березі.
Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
"Пошкоджені дві високовольтні лінії, що живлять частину будинків на ж/м Біличі, Борщагівка, Виноградар, Вітряні гори та Пущі-Водиці. Загалом – 82 000 абонентів, які 26 березня вже відключались через обстріли", - йдеться в повідомленні.
Наразі енергетики перемикають на резервне живлення об’єкти критичної інфраструктури. Відновлювати світло енергетики зможуть після отримання дозволу від ЗСУ.
"Для ліквідації аварії будуть задіяні щонайменше 7 бригад енергетиків. Вони робитимуть усе можливе, щоб оперативно повернути світло", - запевнили в КМДА.
Крім цього, на правобережній частині Києва протягом дня можливий понижений тиск води - знеструмлені деякі насосні станції "Київводоканалу".
Як писав УНІАН, столична влада повідомляла, що у місті внаслідок обстрілів окупантів загинули 65 містян, а майже 300 осіб були поранені.
Сьогодні у передмістях Києва тривають бої, але місто продовжує оборонятися.
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