Від початку повномасштабного вторгнення російських військ у столиці загинули 228 людей, поранення дістали 912 осіб, у тому числі 16 дітей.

У Києві від початку повномасштабного вторгнення російських військ загинули 228 людей, у тому числі 4 дитини.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Військової адміністрації Києва.

Зазначається, що загалом у Києві від початку вторгнення російські війська пошкодили 36 житлових будинків, 5 приватних садиб, 6 шкіл, 4 дитячі садочки; у 57 будинках пошкоджені фасади, балкони та вікна.

"228 людей загинуло, з них 4 дитини. 912 осіб отримали поранення, у тому числі 16 дітей", - наголошується у повідомленні.

Водночас зауважується, що у Києві повертаються до роботи підприємства малого та середнього бізнесу. У деяких спокійних районах столиці запрацювали кав'ярні.

Раніше у столичній військовій адміністрації заявляли, що окупанти не відмовилися від продовження активних дій в сторону Києва.

Також повідомлялося, що 19 березня у Києві було зафіксовано факт використання російськими окупантами нового виду зброї.

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