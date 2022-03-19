Вночі 19 березня ворог скинув чотири снаряди по транспортній інфраструктурі між селищем Пісківка і селом Мигалки.

Окупанти завдали авіаудару по селищах Бучанського району в Київській області.

Про це повідомила поліція Київщини.

"Вночі 19 березня ворог скинув чотири снаряди по транспортній інфраструктурі між селищем Пісківка і селом Мигалки. В результаті загиблих та поранених немає, споруди зазнали пошкоджень", - йдеться у повідомленні.

Також у поліції нагадали, що 18 березня близько 21-ї години російська армія також здійснила авіаудар по території Пісківської громади. В результаті атаки одна жінка отримала поранення, були пошкоджені цивільні будівлі.

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