Місто обстріляли ввечері.

Сьогодні російські загарбницькі війська обстріляли Сумську область, внаслідок атаки у своєму дому загинув цивільний чоловік.

Про це повідомляється у Telegram-каналі прокуратури Сумщини. За даними слідства, близько 18:30 окупанти, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, обстріляли цивільну інфраструктуру міста Середина-Буди.

За попередніми даними, загарбники вдарили з міномета. Унаслідок атаки на території власного домоволодіння загинув 51-річний чоловік. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу України).

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Обстріли Сумщини: останні новини

Як відомо, Сумська область постійно знаходиться під російськими обстрілами. Окупанти б'ють по містах та селищах з різних видів озброєння, також на територію області періодично намагаються проникнути російські диверсійно-розвідувальні групи.

Наприкінці жовтня загарбницькі війська вдарили з артилерії по Великописарівській громаді. Повідомлялося, що внаслідок російської атаки того дня загинув підліток.

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