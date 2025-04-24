Лідери країн обговорили мирний процес в Україні.

Президент Південно-Африканської республіки Сиріл Рамафоса провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом для обговорення України перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським. Про це Рамафоса повідомив у мережі X.

"Я розмовляв з президентом Дональдом Трампом, щоб обговорити мирний процес в Україні. Ми вдвох погодились, що війна має бути припинена якомога скоріше, щоб зупинити подальші безглузді смерті", - повідомив Рамафоса.

За словами президента ПАР, з президентом США було домовлено незабаром зустрітися для розгляду різних питань стосовно відносин між обома країнами.

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Рамафоса і Трамп говорили про потребу зміцнення хороших відносин між ПАР і США.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня Зеленський вирушив до ПАР для зустрічей з Рамафосою та представниками політичних, громадських і студентських спільнот країн Африки. Зеленський відзначав, що Україна розраховує на дієву участь ПАР у міжнародній коаліції для повернення тисяч викрадених Росією українських дітей.

Водночас, у зв'язку з нічною масованою комбінованою атакою Росії на мирні українські міста, президент України вирішив скасувати частину програми цього візиту та після зустрічі з президентом ПАР негайно повернутись в Україну.

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