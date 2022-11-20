Вчора через обстріли супротивників у низці регіонів постраждали 16 мирних жителів, поділилися в Офісі президента.

У суботу, 19 листопада, окупанти вбили троє цивільних людей, а ще 16 отримали поранення.

Три особи загинули у Херсонській області, і ще 11 - були поранені, про це повідомили в Офісі президента України Володимира Зеленського.

В Дніпропетровській області - один поранений. В Донецькій і Харківській - по двоє цивільних людей отримали поранення.

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У Генштабі Збройних сил України вранці 20 листопада повідомили, що за минулу добу супротивники завдали чотири ракетних удари і один авіаційний, а також здійснили 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

У Генштабі додали, що на Херсонському напрямку вороги не припиняють артобстріли позицій наших воїнів і населених пунктів на правобережжі Дніпра.

За його даними, захисники України в Донецькій області відбили атаки загарбників біля населених пунктів Бахмутське, Кліщіївка, Бахмут, Спірне, Яковлівка та Опитне.

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Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що вночі супротивники били по чотирьох громадах, у Нікополі отримав поранення чоловік.

Упродовж минулої доби під артилерійським вогнем російських окупантів в Харківській області опинялися Чугуївський, Куп'янський та Ізюмський райони, пошкоджені приватні домоволодіння та господарчі споруди, горів елеватор, госпіталізовані дві особи.

Довідка УНІАН. 9 листопада стало відомо, що російські загарбники будуть відступати з правобережжя Херсонської області на лівобережжя через серйозні проблеми із постачанням. Вже 11 числа у Херсон зайшли українські воїни.

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