Постраждалим надають допомогу.

Під час масованого нальоту на Одесу російські окупанти поцілили дронами-камікадзе по житловій забудові в густонаселеному районі міста.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє міський голова Геннадій Труханов. За його словами, на місці виникла пожежа, пошкодження отримали багато квартир. Люди оговтуються від шоку, поки на місцях працюють оперативні та комунальні служби.

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер пише у Telegram, що медичні працівники надають постраждалим необхідну допомогу. За попередніми даними, мова йде про трьох людей.

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Атака на Одесу 21 квітня

Нагадаємо, що вночі Одеса зазнала масованої атаки з боку Росії.Окупанти використали ударні безпілотники типу Shahed-136, які летіли на місто з акваторії Чорного моря.

Ця атака сталася одразу після завершення оголошеного Росією "великоднього перемир'я", яке тривало з 20 по 21 квітня. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.​

За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, цей наліт дронів став наймасованішим дроновим обстрілом Одеси за весь час великої війни Росії проти України.

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