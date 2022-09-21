Залужний додав, що сотні тисяч чоловіків та жінок захищають нашу землю, власні домівки, дітей і майбутнє України.

Жодні заяви керівництва Росії не вплинуть на готовність українців боротися за свою свободу. ЗСУ знищать всіх, хто прийде зі зброєю в Україну, попри те, чи добровільно вони тут опинилися, чи за мобілізацією.

Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, відреагувавши на оголошення Путіним часткової мобілізації в РФ.

Залужний наголосив, що українці 8 років і 7 місяців стримують збройну агресію Росії проти своєї країни.

Відео дня

"Повномасштабний наступ противника не злякав нас. Більше того, ми обʼєдналися та гідно зустріли ворога. Оголошення мобілізації в Росії є тому підтвердженням", - написав він.

Залужний додав, що сотні тисяч чоловіків та жінок захищають нашу землю, власні домівки, дітей і майбутнє України.

"Тому жодні заяви військово-політичного керівництва країни-агресора не вплинуть на нашу готовність боротися за свою свободу. Ми знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю - чи добровільно, чи за мобілізацією", - зазначив він.

Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив початок часткової мобілізації в країні. За словами російського керівництва, залучати до війни проти України будуть в першу чергу громадян, які мають бойовий досвід - до 300 тисяч осіб.

Заява Путіна узгоджується з аналізом багатьох західних експертів, що Росія відчуває потребу в людських ресурсах для продовження війни, а сам Путін не відмовляється від початкового наміру окупувати всю територію України. Паралельно ватажок ПВК "Вагнера" займається вербуванням ув'язнених.

Водночас у Москві - на тлі перших успіхів контрнаступу ЗСУ на Харківщині - заявили про термінове проведення "референдумів" в окупованих районах на сході та півдні України. Ряд західних країн вже заявили, що не визнають результатів їхнього проведення. США окремо відзначили, що Росія "за це поплатиться".

Також в Росії, напередодні промови Путіна, значно посилили покарання за здачу в полон і дезертирство.

У Києві початок мобілізації в РФ назвали планом Путіна щодо утилізації росіян. Зеленський підкреслив, що наразі саме Україна утримує ініціативу на передовій.

З початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували вже близько 55 110 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: