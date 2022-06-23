За словами генерального прокурора, йдеться про надання спеціальних дороговартісних софтів, в рамках технічної допомоги.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова розповіла яким технічним устаткуванням США можуть підтримати Україну, в рамках співпраці щодо розслідування воєнних злочинів Російської Федерації.

Про це Венедіктова повідомила в ефірі інформаційного телемарафону під час інтерв’ю одному з українських каналів.

"Для ефективного розслідування російських злочинів Україні потрібна технічна допомога. Ми говоримо про спеціальні софти, які надзвичайно дорогі, це мільйони євро, доларів, фунтів. Так, у нас є дуже багато перехоплень, фото та відео фіксацій. Дуже багато різноманітних аудіо файлів. Слідчі це можуть слухати 10-15 років. Якщо ми візьмемо гарний софт, модерновий, то ми це можемо зробити дуже швидко. Це коштує грошей, яких звичайно в бюджеті України немає і нам держава це не зможе виділити",- сказала Венедіктова.

Вона зауважила, що для швидкого збору всіх доказів і подальшого зберігання, Україні потрібні додаткові можливості.

"Якщо ми говоримо про кіберсферу, то нам необхідно утримувати наш сайт, який є спеціальним хабом для всіх правоохоронців, для Міністерства юстиції зі Страсбурзьким судом, для Міністерства зовнішніх справ з судом ООН, для нас та суду МКС. Звичайно цей сайт потрібно утримувати у безпеці та захищати його. Захищати дані людей, які подавались туди",- пояснила Венедіктова.

Генеральний прокурор додала, що Україні потрібна міжнародна допомога у сфері проведення різноманітних експертизах ДНК, медичних, балістичних, трасологічних. А також, необхідні експерти, які б займалися встановленням збитку, завданому державі.

Генпрокурор відзначила, що США створять свою групу з розслідування воєнних злочинів, яку очолить легендарний мисливець за нацистами Елі Розенбаум.

"У нас дуже багато можливостей співпрацювати. США відкрили своє власне провадження, як 18 інших країн, щодо злочинів які скоювались в Україні. Крім того, у них є громадяни США які є постраждалими та загиблими. Тому, у нас дуже багато підстав проводити спільні розслідування. Елі Розенбаум досвідчений прокурор, який має 36- річний стаж. Буде працювати не тільки прокурорський напрямок, але й напрямок розшуку злочинців",- акцентувала Венедіктова.

Вона поінформувала, що з перших днів війни в Україні було створено спеціальну групу, яка розшукує безпосередньо воєнних злочинців

"В нашій великій справі 623 підозрюваних по злочину агресії. Звичайно це топ-верхівка РФ щодо військової та політичної сфери, агенти та пропагандисти. У нас вже функціонує група з пошуку та виявлення їх активів і власності. Безпосередньо в межах кримінальних проваджень. Ця група функціонує вже три місяці і ми спрацюємо з американською стороною, зокрема, з групою Cleptocapture Task Force",- додала генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова обговорила з генпрокурором США Мерріком Гарландом співпрацю щодо розслідування воєнних злочинів Російської Федерації.

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