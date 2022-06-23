Кількість задокументованих в Україні воєнних злочинів перевищила 18 тис. і зростає, тому що держава-агресор продовжує вчиняти злочини на окупованих територіях країни.

Розслідувати злочини, вчинені російськими загарбниками на окупованих територіях, набагато складніше, але робота ведеться постійно та якісно.

Про це повідомив начальник департаменту війни Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов в ефірі інформаційного марафону.

"Ми не маємо фізичного доступу на окуповані території, тому позбавлені можливості провести огляд місця подій та зібрати певні докази. Але ми не чекаємо моменту, коли наші збройні сили звільнять ці території. Ми вже активно працюємо, збираємо інформацію з відкритих джерел, також над цим працюють українські спеціальні служби. Співпрацюємо з нашими міжнародними партнерами. Все це дозволяє нам документувати доволі якісно всі ці злочини і встановлювати тих осіб, які їх вчиняють. Тобто, фактично, попри певні складності, робота ведеться доволі якісно", - поінформував Бєлоусов.

Начальник департаменту війни зазначив, що зараз документування злочинів російських загарбників на окупованих територіях також відбувається з відкритих джерел, а всі матеріали накопичуються у відповідних базах.

"Міжнародні партнери навчають наших працівників, як документувати злочини і звірства, які вчиняються росіянами на території України, з відкритих джерел. Ці бази накопичуються, і ці матеріали використовуються у матеріалах кримінальних проваджень. Вони однозначно будуть використані для притягнення всіх цих осіб до відповідальності", - підкреслив Бєлоусов.

Він додав, що також інформацію про злочини на окупованих територіях, попри ризики, передають люди, які там знаходяться, а також ті громадяни, яким вдалося виїхати з цих регіонів.

"Наші працівники працюють з тими людьми, які звільняються з окупованих територій, та отримують інформацію про те, що там відбувається. Розслідування іде в тому числі з використанням сучасних технологій, які наразі є в Україні та у наших міжнародних партнерів", - сказав Бєлоусов.

Він зауважив, що в Україні вже задокументовано 18 тис. військових злочинів і ця кількість зростає, зокрема тому, що держава-агресор продовжує вчиняти жахливі злочини на окупованих територіях.

Начальник департаменту війни акцентував, що система органів правопорядку та Офісу генпрокурора намагається фіксувати і документувати всі військові злочини на території України, а також знаходити тих людей, які їх вчиняють.

"Наразі, 118 особам вже повідомлено про підозру. З них 15 осіб, які власне перебувають в Україні. Щодо яких ми вже маємо 6 вироків. Основний фокус нашої правоохоронної системи – це наші національні суди. Разом з тим, певні категорії осіб мають імунітет, зокрема, найвищі посадові особи (Російської Федерації - УНІАН), що позбавляє нас можливості притягти їх до відповідальності в національних судах. Ми впевнені, що ми зможемо встановити кожного... і за допомогою міжнародних партнерів притягнути до відповідальності", - акцентував Бєлоусов.

Як повідомляв УНІАН, Україна хоче добитися покарання Росії юридичним шляхом через Міжнародний суд ООН, Міжнародний кримінальний суд і Європейський суд із прав людини.

3 березня прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан повідомив, що МКС почав розслідування військових злочинів і злочинів проти людяності в результаті російського вторгнення в Україну.

Сьогодні, 22 червня, генеральний прокурор України Ірина Венедіктова обговорила з генпрокурором США Мерріком Гарландом співпрацю щодо розслідування воєнних злочинів Російської Федерації.