Передача РСЗВ HIMARS Україна — це крок до Третьої світової війни. Збройні сили Росії повинні вдарити по посольству США в Києві, а також знищити урядовий квартал.
Таку пропозицію висунув депутат Держдуми РФ Юрій Швиткін в коментарі росЗМІ.
"Це [передача РСЗВ] ще раз підкреслює рух крок за кроком до третьої світової війни з боку США. Потрібно розуміти, що ми повинні жорстко відреагувати. На мій погляд, сьогодні реакція повинна відбуватися і на ті країни, які постачають озброєння. І не просто знищувати інфраструктуру і так далі, а я вважаю, головний центр прийняття рішень — посольство США", — заявив Швиткін.
На думку депутата Держдуми, посольство рано чи пізно стане ціллю Збройних сил РФ і так званої "народної міліції ДНР і ЛНР". Чиновник також сказав, що необхідно знищити урядовий квартал у Києві. Нібито Міноборони Росії працює в цьому напрямку, але потрібно наносити більш масовані удари.
Істерика Швиткіна пов'язана з передачею РСЗВ HIMARS Україні. Перша партія цих систем прибула в нашу країну сьогодні, 23 червня. У майбутньому очікується більше поставок реактивних систем залпового вогню від західних союзників. Великобританія відправить РСЗВ M270, а Німеччина — Mars II.
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