Яременко підкреслив, що питання повернення Донбасу на порядку денному разом із Кримом.

Заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко наголосив, що процес реінтеграції окремих районів Донецької та Луганської областей розглядається виключно в комплексі з поверненням тимчасово окупованого Криму.

Як повідомила прес-служба Мінреінтеграції, про це він заявив під час презентації аналітичної доповіді «Нова політика деокупації: дороговкази та перестороги», підготовленої Радою зовнішньої політики «Українська призма».

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За його словами, питання повернення тимчасово окупованих територій – півострова Крим та частин Донецької і Луганської областей розглядається виключно як єдине ціле.

«Логіка необхідності об’єднання кейсів Донбасу та Криму була покладена в основу переформатування структури нашого міністерства. Ми відійшли від регіональних директоратів, або департаментів, як це було раніше, коли існували окремі напрями щодо Криму і окремо щодо Донецька з Луганськом. Тепер, коли ми говоримо про окуповані території, ми розглядаємо комплексно Крим і Донбас. Саме об’єднання цих двох кейсів дає нам у майбутньому перевагу в напрямі деокупації цих територій», - наголосив Яременко.

Він зазначив, що питання повернення Донбасу на порядку денному разом із Кримом.

«Звісно, це непростий шлях, який перед нами попереду. Адже безпечна реінтеграція Донбасу потребуватиме колосальних зусиль і концентрації ресурсів. РФ буде намагатися це використати в своїх інтересах для того, аби відвернути увагу від питання Криму для легітимізації окупації українського півострова», - вважає Яременко.

Він зазначив, що Мінреінтеграції постійно наголошує на необхідності проводити безпечну реінтеграцію, що означає вирішення питань безпеки як перший крок до подальшого врегулювання конфлікту.

План дій щодо Донбасу: що відомо

5 листопада українська делегація в ТКГ оприлюднила 5 головних пунктів нового плану дій щодо Донбасу: виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань і найманців з території України на початку 2021 року; скасування владою РФ низки рішень і документів, які є прямим втручанням у життя ОРДЛО, наприклад, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства; відновлення контролю над відповідною ділянкою російсько-українського кордону за допомогою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ; збільшення кількості місії СММ ОБСЄ в чотири рази (на 1,5 тис. осіб); тільки у разі виконання перших чотирьох умов - підготовка і проведення на території ОРДЛО виборів (за допомогою ОБСЄ).

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Автор: Костянтин Гончаров