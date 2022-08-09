У перехопленій розмові окупанта в матір'ю він зізнався, що по телевізору їм не скажуть про справжню кількість втрат.

Російський військовий знаходячись в Херсонській області розповів під час телефонної розмови матері про великі втрати та страшні смерті.

Про це йдеться у свіжому перехопленні, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони.

У розмові окупант розповів матері, що тиждень тому в окоп, в якому знаходились командир роти і його заступник, прилетіло, внаслідок чого цих окупантів розірвало надвоє. Після цього їх завантажили в пакет і відвезли.

"Ми зараз стоїмо в обороні, тому що народу мало, щоб йти в наступ", - розповів окупант.

Також він розповів, що багато хто відмовляється йти воювати після побаченого. За його словами, у росіян багато втрат, але по телевізору про це не скажуть. На що його матір відповідає, що звісно не покажуть, бо народ почне бунтувати.

Як повідомляв УНІАН, 23 липня розвідка оприлюднила перехоплення, в якому окупанти розповідали про те, що зіткнулися з нестачею безпілотників і їм доводиться купавати їх за власні гроші.

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