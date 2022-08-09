За його словами, ЗСУ уже ведуть контрнаступ у напрямку Херсона, але роблять це не як росіяни - будь-якою ціною, а розумно, завдаючи максимальних збитків ворогу.

"Контрнаступ на Херсон" вже став політичною фігурою.

Таку думку висловив в інтерв'ю BBC Україна радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Звичайно, воєнні речі повинні коментувати воєнні експерти, але за місяць, протягом якого Україна говорить про майбутній контрнаступ на Херсон, Росія, якщо вірити Олексію Арестовичу, стягнула туди вже близько 30 БТГ, і зараз там експерти очікують уже мало не нову Курську дугу, і у військовому плані, і в політичному. То йшлося про справжню підготовку контрнаступу, чи це була якась велика ІПСО для того, щоб росіяни стягнули туди якісь великі сили з Донбасу?" - зазначив Подоляк.

За його словами, війна - це динамічний процес, постійна зміна тактичних цілей.

"Безумовно, Росія має достатньо велику кількість ресурсів, щоб спробувати переламати хід війни, який для них, давайте відверто, виходячи з тих цілей, які вони проговорювали з самого початку, складається невдало. Вони теж шукають можливості завдати нам поразки і концентрують ударні угрупування на тих чи інших напрямах. Безумовно, з точки зору військової справи набагато краще говорити не про конкретні спецконтроперації, а в цілому про можливість деблокади", - переконаний він.

Подоляк наголосв, що для України неможливо уявити, що Херсон залишиться у окупантів - це принципово.

"Більше того, події на Антонівському мосту показують, що для нас принципово звільнити саме Херсон, бо це дуже велике місто. Це єдине місто такого розміру, яке перебуває в окупації, якщо не враховувати Луганськ і Донецьк - це інше питання, це питання восьми років війни. І тому певні дії (для цього) наша армія робить вже сьогодні. Чи була це ІПСО? Безумовно, сьогодні всі публічні коментарі - це частина ІПСО. Нам потрібно деморалізувати російську армію. Вони повинні розуміти, що тут постійно буде територія вогню, що їх тут будуть спалювати. Це ключове", - зазначив Подоляк.

Як відомо, Херсон - єдиний обласний центр, який окупували росіяни з початку повномасштабної війни, але найбільше захоплене місто насправді - Маріуполь.

Контрнаступ ЗСУ поступово йде вже сьогодні, адже ми не воюємо як Росія. Це Росія формує великі колони, які відправляє в одному напрямку, незалежно від того, скільки людей загине, наголосив радник голови ОП.

"Жуковська технологія: покладемо стільки м'яса, вибачте, скільки покладемо, але цю висоту здобудемо. Ми ж так не воюємо. У нас війна зовсім інша, креативна війна, і наші партнери це бачать. Креативна війна - це завдати максимальних збитків тиловому забезпеченню, обезкровити армію. Бити по базах палива, боєкомплекту, оперативно-тактичних штабах. Контрнаступи - це постійно, як у Мухамеда Алі, "пурхати як метелик і жалити як бджола". Це ми і робимо. І це просто фантастична тактика наших Збройних сил", - заявив Подоляк.

Раніше в Херсонській ОВА заявили, що втрата цього регіону стане для окупантів великою політичною поразкою, тому вони концентрують максимум зусиль для утримування захоплених територій.

Напередодні в британській розвідці повідомили, що війна в Україні скоро увійде в нову фазу, з важкими боями вздовж лінії фронту протяжністю близько 350 кілометрів, що тягнеться на південно-західному напрямку від околиць Запоріжжя до Херсона, паралельно річці Дніпро.

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