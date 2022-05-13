Чоловікові збрехали, що його відправлять додому.

Російські солдати розстріляли українського військовополоненого, коли той пішов до вбиральні. Перед цим чоловікові повідомили, що він відправиться додому.

Про черговий військовий злочин армії РФ вдалося дізнатися завдяки перехопленій розмові одного з окупантів зі своєю матір'ю. Запис бесіди опублікувала Служба безпеки України у своєму офіційному Telegram-каналі.

"Він там в туалет хотів сильно. Йому сказали: "Зараз додому поїдеш. Іди, кажуть, в туалет сходи, і поїдеш". Все, він пішов — ми його в спину [розстріляли]", — заявив окупант.

Розповідь російського солдата вразила його матір, проте жінка відповіла в дусі пропаганди РФ: "Ось вони так і роблять, свол*чі". Рашист на це заперечив, що українського військовополоненого вбили саме окупанти.

Мати відмовлялася вірити і запитала, куди відправляють схоплених українців. А окупант у відповіді знову підтвердив військові злочини Росії: "Та я кажу, нікому їх не віддають. Ось, все, його розстріляли".

Нагадаємо, нещодавно видання CNN опублікувало відео, на якому показано, як російські солдати вбили двох мирних громадян. Вони відкрили вогонь у спину, коли люди просто йшли по вулиці. Згідно з даними журналістів, розстріл стався 16 березня, а українці не намагалися вступити в бій з окупантами. У МВС вже з'ясували імена рашистів, які вчинили цей злочин.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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