Російські солдати розстріляли українського військовополоненого, коли той пішов до вбиральні. Перед цим чоловікові повідомили, що він відправиться додому.
Про черговий військовий злочин армії РФ вдалося дізнатися завдяки перехопленій розмові одного з окупантів зі своєю матір'ю. Запис бесіди опублікувала Служба безпеки України у своєму офіційному Telegram-каналі.
"Він там в туалет хотів сильно. Йому сказали: "Зараз додому поїдеш. Іди, кажуть, в туалет сходи, і поїдеш". Все, він пішов — ми його в спину [розстріляли]", — заявив окупант.
Розповідь російського солдата вразила його матір, проте жінка відповіла в дусі пропаганди РФ: "Ось вони так і роблять, свол*чі". Рашист на це заперечив, що українського військовополоненого вбили саме окупанти.
Мати відмовлялася вірити і запитала, куди відправляють схоплених українців. А окупант у відповіді знову підтвердив військові злочини Росії: "Та я кажу, нікому їх не віддають. Ось, все, його розстріляли".
Нагадаємо, нещодавно видання CNN опублікувало відео, на якому показано, як російські солдати вбили двох мирних громадян. Вони відкрили вогонь у спину, коли люди просто йшли по вулиці. Згідно з даними журналістів, розстріл стався 16 березня, а українці не намагалися вступити в бій з окупантами. У МВС вже з'ясували імена рашистів, які вчинили цей злочин.
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