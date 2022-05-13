Міністерство внутрішніх справ ідентифікувало російських окупантів, які здійснили вбивство двох цивільних на Київщині, кадри якого нещодавно були опубліковані каналом CNN.
Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі Всеукраїнського інформаційного телемарафону.
"Ось, наприклад, відомий сюжет CNN, де на Київщині окупанти вчиняють вбивство двох цивільних чоловіків: власника автосалону та охоронця. Ми змогли не лише зафільмувати їхні обличчя, але і змогли ідентифікувати їх. Тому ми вважаємо, що від відповідальності їм не сховатися", - сказав він.
За його словами, майже скрізь на об'єктах є відеоспостереження, а програмне забезпечення, яке надали міжнародні партнери, майже у всіх випадках дозволяє ідентифікувати таких російських вбивць.
"Програма в автоматичному режимі порівнює зображенням зі знімками в базі даних, що налічує понад 10 мільярдів фото. Також ця програма дозволяє ідентифікувати російських військових, які були вбиті або потрапили в полон чи зникли безвісти", - сказав він.
Також МВС ідентифікує та затримує українців, які розкрадають майно на відносно спокійних територіях.
До реєстрів уже внесено понад сім тисяч справ - пограбування, розбої. Топ три регіони за кількістю таких випадків, за словами Єніна, це Чернігівська, Дніпропетровська та Харківська області.
Не дивлячись на відсутність активних бойових дій на Дніпропетровщині, регіон є хабом для отримання гуманітарної допомоги та іншого забезпечення окупованих територій, тому тут кількість злочинів одна з найвищих.
Окупанти застрелили двох цивільних під Києвом: що відомо
Як повідомляв УНІАН, російські солдати застрелили двох беззбройних мирних громадян, коли відступали після зіткнень на околиці Києва в березні цього року. Відповідне відео опублікував CNN.
У телекомпанії зазначили, що вбивство, яке сталося 16 березня, не було боєм між солдатами й навіть солдатами з озброєними цивільними особами.