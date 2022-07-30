На одному з напрямків українські захисники мають можливіть контрнаступати завдяки американським РСЗВ.

Американські реактивні системи залпового вогню HIMARS, які отримала Україні, мають неабиякі успухи на фронті. На одному з напрямків українські воїни не лише тримають оборону, а й мають змогу поступово просуватися вперед.

Про це повідомили в Міноборони.

Просування українських воїнів стало можливим завдяки регулярним ударам HIMARS по російських складах з боєприпасами та командних пунктах ворога. Інтенсивність обстрілів українських позицій з боку росіян значно зменшилася. Ворог почав економити снаряди та змінив тактику, більше не маючи можливості вести обстріли цілодобово.

"Росіяни починають працювати по наших позиціях переважно вночі. Стрілецькою зброєю намагаються викликати на себе вогонь, щоб виявити армійців. Коли ніхто не реагує на провокації, хаотично обстрілюють з мінометів наших захисників. Не гребують і фосфорними боєприпасами", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня стало відомо, що США надають Україні додатковий пакет військової допомоги вартістю 270 млн доларів, в рамках якого ЗСУ отримають 4 HIMARS та боєприпаси до них, 36 тис. снарядів до артилерії, протитанкове озброєння, 580 дронів Phoenix Ghost.

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін запевнив українського колегу Олексія Резнікова, що США якомога швидше передадуть Україні додаткові чотири високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS.

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