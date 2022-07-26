Міністр оборони України переконаний, що дотримання міжнародними партнерами зобов'язань щодо надання Україні сучасного озброєння наближатиме перемогу України у війні з Росією.

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін запевнив українського колегу Олексія Резнікова, що США якомога швидше передадуть Україні додаткові чотири високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS.

Як повідомив Резніков у мікроблозі Twitter, він зі своїм хорошим другом Остіном обговорили результати четвертої зустрічі у форматі "Рамштайн".

"Ми підтвердили, що зобов'язання, взяті усіма сторонами, посилять спроможності армії України і наблизять нас до нашої спільної мети - перемоги України", - наголосив Резніков.

Як сказано на сайті Міністерства оборони США, Остін і Резніков також обговорили поточну допомогу у галузі безпеки для України, яка включає останнє зобов'язання Сполучених Штатів передати Україні додаткові високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS.

"Остін запевнив міністра Резнікова, що Сполучені Штати рухаються, аби якомога швидше доставити техніку в Україну", - наголошується у повідомленні.

Також сказано, що Резніков повідомив оновлену інформацію про ситуацію на полі бою.

Остін і Резніков домовились підтримувати тісний контакт.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня стало відомо, що США надають Україні додатковий пакет військової допомоги вартістю 270 млн доларів, в рамках якого ЗСУ отримають 4 HIMARS та боєприпаси до них, 36 тис. снарядів до артилерії, протитанкове озброєння, 580 дронів Phoenix Ghost.

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