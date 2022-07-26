Імовірно, Штати готуються в майбутньому передати нашій країні бойову авіацію.

Сполучені Штати Америки виділили $100 мільйонів на навчання українських пілотів використанню винищувачів ВПС США. Цей крок може означати підготовку до передачі нашій країні бойової авіації.

Такою інформацією поділився речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час нещодавнього брифінгу.

"Був прийнятий законопроект американським урядом про виділення 100 мільйонів доларів на підготовку військових пілотів в 2023 році. Якщо уряд США виділяє кошти на підготовку українських пілотів на американських літаках, значить — це говорить про серйозність намірів США і про те, що ми будемо отримувати авіаційну техніку", — повідомив Ігнат.

Нагадаємо, про плани Сполучених Штатів виділити $100 мільйонів на підготовку українських пілотів стало відомо в середині липня. Тоді Палата представників прийняла законопроект про оборонну політику на суму $840 мільярдів. Однією зі схвалених поправок став бюджет для тренувань пілотів Повітряних сил ЗСУ.

При цьому офіційні заяви про передачу бойової авіації США Україні не надходили. Раніше радник глави ОПУ Олексій Арестович в розмові про далекобійні ракети ATACMS натякнув, що питання з відправкою літаків вирішено.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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