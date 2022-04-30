Окупанти ходять по квартирах та домівках, з яких через війну виїхали бердянці.

На тимчасово окупованій території Запорізької області російські загарбники проводять "розвідку" аби заселити своїх людей в залишені їхніми власниками квартири.

Про це повідомили у Запорізькій ОВА.

"У Бердянську, за повідомленнями місцевих жителів, окупанти ходять по квартирах та домівках, з яких виїхали бердянці, аби поселити туди колаборантів та "днрівців", які погодилися працювати у міській раді", - йдеться в повідомленні.

Також в ОВА зазначили, що окупанти розповсюджують дезінформацію про захоплення Запоріжжя та проводить перегрупування та нарощування підрозділів артилерії з метою продовження наступу в регіоні.

Днями стало відомо, що у Маріуполі та передмісті в будинки городян, які через бойові дії виїхали з окупованої території, вже заселяють невідомих людей. "Дозвіл" видає так звана селищна рада.

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповідав, що росіяни у блокадному Маріуполі продовжують виносити з вцілілих квартир майно, яке залишили цивільні мешканці. Передусім крадуть побутову техніку, яку вивозять до Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: