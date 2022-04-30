Окупанти почали скуповувати зерно вдвічі заниженими цінами.

Окупанти грабують фермерів на тимчасово захопленій території Запорізької області, якщо ті відмовляються від співпраці.

Про це повідомили у Запорізькій ОВА.

"Фермери Мелітопольського району повідомляють, що окупанти почали скуповувати зерно вдвічі заниженими цінами. У тих, хто відмовляється від такої співпраці, зерно забирають силою під дулами автоматів. Втім саме у Мелітополі місцеві продовжують чинити опір окупантам. Вночі невідомі розклеюють патріотичні листівки з текстом "Мелітополь – це Україна", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, ворожі снаряди потрапляють на території фермерських господарств.

Цієї ночі російські окупанти обстріляли фермерське господарство Таврійської територіальної громади. Пошкоджено інфраструктуру, господарську техніку та насіння соняшника.

Також ворожий авіаснаряд влучив на територію фермерського господарства у селі Воздвиженка Пологівського району. Зруйновано споруди та загинули свійські тварини.

Як писав УНІАН, російські окупанти провокують продовольчу кризу в південних областях України, крадучи продукти та обмежуючи роботу фермерів.

Омбудсмен Людмили Денісова інформувала, що ворог вивозить до кримського півострова зерно, викрадене в українських фермерів.

Зокрема, окупанти пограбували Новоолексіївський елеватор і вивезли зерно до Криму. Підтвердженням цьому можуть слугувати повідомлення жителів Севастополя щодо того, що кілька днів тому запрацював морський термінал з перевалки зерна, запасів якого в Криму просто не існує.

Також очевидці з АР Крим повідомляють, що на півострові розпочався продаж овочів, вивезених з тимчасово окупованої території Херсонщини.

Крім цього, раніше стало відомо, що у Запорізькій області окупанти масово викрадають сільськогосподарську техніку та матеріали для посівної.

Російська влада заохочує викрадення зерна. Зокрема, на території Красноярського краю влада дозволила красти зерно з частини Херсонської області, захопленої росіянами.

"Депутати на засіданні майже одноголосно підтримали рішення про ввезення зерна з Херсонської області, яку частково взяли під контроль ЗС РФ...", - зазначили у відомстві країни-агресора.

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